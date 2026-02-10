Россиянка рассказала о сломавших плечо ее сыну во время родов медиках

34-летняя женщина заявила о сломавших плечо ее сыну во время родов врачах из государственной клинической больницы (ГКБ) «Родильный дом» из Благовещенска. Россиянка отметила, что ее ребенок не выжил, ее рассказ публикует KP.RU.

Она пояснила, что это была ее вторая беременность. Ее сын должен был появиться на свет в декабре 2024 года. Наблюдавший ее врач пообещала, что женщине сделают кесарево сечение.

Однако, по словам женщины, заведующая дородовым отделением решила действовать по-другому. Она объявила, что абсолютных показаний к кесареву нет и пациентка готова родить естественным путем. Как поделилась россиянка, заведующая настаивала, что у нее широкий таз и она справится сама. При этом на УЗИ до этого выяснилось, что младенец крупный — до 4700 граммов.

Женщина отметила, что ей сильно надавили на живот. Плечики мальчика застряли в родовых путях. Акушер вытащила ребенка — он заплакал. Во время взвешивания медики пытались поднять младенцу руку, но она падала, подчеркнула пациентка.

Ночью к женщине пришел неонатолог и объявил, что ее ребенок уходит. Реанимировать мальчика так и не удалось.

Мать удивила справка, выданная после случившегося. В документе указывалось, что к смерти привела двухсторонняя пневмония. Женщина утверждает, что за время беременности она ни разу не болела.

Вместе с супругом она обратилась к юристу из Екатеринбурга Юлии Липинской. Адвокат подчеркнула, что в ближайшее время медикам должны предъявить обвинения за причинение тяжкого вреда здоровью.

