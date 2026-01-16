Ожидающие родов россиянки пожаловались на холод в палатах

В Урюпинске ожидающие родов пациентки пожаловались на холод в палатах больницы

В Урюпинске Волгоградской области ожидающие родов пациентки пожаловались на жуткий холод в палатах гинекологического отделения центральной районной больницы. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Женщины поделились, что боятся заболеть, поскольку в ванной комнате в отделении нет горячей воды. Как утверждают пациентки, условия в медицинском учреждении оставляют желать лучшего.

«Девочки, лежа на сохранении, в этом холоде имеют риск заболеть еще и простудными заболеваниями. У меня дочь там лежит. Я переживаю, ведь срок маленький. Воды горячей нет еще в ванной, а фото стен больше напоминают картинки из фильма ужасов», — отметила родственница одной из пациенток.

В пресс-службе губернатора Волгоградской области пообещали организовать проверку в больнице.

