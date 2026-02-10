Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:04, 10 февраля 2026Путешествия

Российская экс-стюардесса рассказала одну из самых безумных историй на борту самолета

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: show999 / Shutterstock / Fotodom

Российская экс-стюардесса рассказала подписчикам одну из самых безумных историй, которая случилась на борту самолета во время ее работы. Она сняла об этом ролик и разместила на странице @ms_rusha в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора видео, она записывала необычные ситуации, когда работала бортпроводницей. Одну из таких записей она прочитала на камеру. Во время перелета девушка делала обход салона самолета и заметила, что сидевший в одиночестве пассажир с кем-то разговаривает.

Россиянка отметила, что он вел беседу с креслом, даже просил воды для него. Лишь позже бывшая стюардесса узнала, что этим же рейсом в багажном отделении перевозили тело сына указанного пассажира. Несмотря на это, мужчина выкупил второе место рядом с собой для своего ребенка.

«И это даже не самая безумная история», — заключила автор.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла жесткие требования к внешности бортпроводниц в сфере авиации. По словам автора ролика, нельзя стать стюардессой, если любишь свободно самовыражаться через внешность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Тихановская объяснила мотивы Лукашенко отпускать оппозиционеров

    ФАС проверит тарифы на «коммуналку» после жалоб россиян

    Автомобили Skywell оказались не нужны россиянам

    Тихановская захотела включить Белоруссию в сделку по Украине

    В Подмосковье женщина выгуливала собак на козырьке магазина

    Российская экс-стюардесса рассказала одну из самых безумных историй на борту самолета

    Культовый режиссер и гитарист Radiohead заявили о плагиате в фильме о Мелании Трамп

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok