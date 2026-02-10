Реклама

05:12, 10 февраля 2026Россия

Российская пенсионерка насмерть избила мужчину кухонной утварью

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

На Камчатке в поселке Ключи 63-летняя женщина избила своего собутыльника сковородой. Как пишет Telegram-канал Amur Mash, от полученных кухонной утварью травм, мужчина скончался.

Отмечается, что компания выпивала, но между ними случился конфликт, а женщина не смогла сдержать себя в руках и ударила 56-летнего знакомого по голове.

Первую помощь пострадавшему никто не оказал, скорую не вызвали и он умер на месте.

Женщину отправили в следственный изолятор.

В конце 2025 года в Москве раскрыли дело об убийстве пяти человек, совершенное более 30 лет назад. Тогда во время пьяных посиделок, между компанией мужчин возникла ссора, и один из них расправился с пятью своими собутыльниками вафельницей, ножом и двумя молотками.

