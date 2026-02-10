Российская пенсионерка вышла на улицу в мороз и исчезла

В Волгоградской области 85-летняя пенсионерка вышла на улицу в мороз и исчезла

В городе Николаевск Волгоградской области 85-летняя пенсионерка вышла на улицу в мороз и бесследно исчезла. По данным портала V1.ru, последний раз бабушку видели 30 января.

Родственники россиянки обратились в полицию. К ее поискам были привлечены оперативники и волонтеры.

Соседи рассказали, что ни мужа, ни детей у пожилой женщины нет. По их данным, пенсионерка уже однажды терялась — тогда ее в беспомощном состоянии обнаружили в магазине. Она не могла объяснить, как там оказалась.

«Особых проблем со здоровьем у нее нет, но она периодически путала события», — поделились жители Николаевска.

У пенсионерки седые волосы, карие глаза. Она невысокого роста и худощавого телосложения.

До этого сообщалось, что жительница Первоуральска Свердловской области отправилась на работу в магазин «Красное и белое» после празднования Нового года и пропала.