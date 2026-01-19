Россиянка отправилась на работу после празднования Нового года и исчезла

Жительница Первоуральска Свердловской области отправилась на работу в магазин «Красное и белое» после празднования Нового года и бесследного исчезла. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Как отметил сын пропавшей 41-летней россиянки, она ушла из дома практически без денег. Молодой человек отправил матери средства на проезд в общественном транспорте.

Муж жительницы Урала отметил, что за почти три недели она один раз вышла на связь. Супруг дозвонился до нее 7 января. «Она была в неадекватном состоянии, еле язык ворочала. Попросил вернуться, она сказала: "Я боюсь идти домой, я у хороших людей"», — поделился мужчина.

Супруг признался, что возлюбленная и раньше уходила из дома. Однако обычно ее загулы длились не дольше недели. По этой причине мужчина и не сразу подал заявление в полицию.

Мужчина подчеркнул, что все места, где предположительно могла находиться жена, он уже проверил. Коллеги подтвердили, что она отработала 1 января и ушла вечером. С 19 января у женщины выключен телефон.

К поискам россиянки подключились волонтеры и оперативники.

