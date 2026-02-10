Реклама

Ценности
03:37, 10 февраля 2026
Ценности

Российских моделей заподозрили в вербовке девушек для Эпштейна

Две модели из Новосибирска вербовали российских девушек для вечеринок Эпштейна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн. Фото: Reuters

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн вступал во множество прямых переписок с моделями из России и Белоруссии, после чего те приезжали к нему, а также помогали в поисках новых девушек. Об этом сообщают «Известия».

Взамен Эпштейн оплачивал моделям обучение, путешествия, публикации в модных журналах, а также помогал утроиться на престижную работу.

Также в файлах Эпштейна было обнаружено, что услуги по подбору новых девушек для участия в его вечеринках финансисту оказывали две модели из Новосибирска — Дарья и Александра Бурак. Они отбирали кандидаток, проверяли их документы и организовывали переезд в Соединенные Штаты. К подобной деятельности были причастны еще как минимум четыре девушки.

Ранее о возможной связи скандального финансиста с Россией сообщило британское издание Daily Mail. По мнению газеты, Эпштейн мог быть связан с КГБ и руководить операцией «медовая ловушка», в результате которой многие «гости» острова финансиста были скомпрометированы.

