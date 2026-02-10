Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:08, 10 февраля 2026Наука и техника

Российский «Провод» поразил тысячу целей

Конструктор Иванов: Российские FPV-дроны «Провод» поразили тысячу целей
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские оптоволоконные FPV-дроны «Провод» с начала 2026 года поразили около тысячи целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил главный конструктор беспилотников семейства «Овод» Андрей Иванов.

«Мы можем смело говорить, что около тысячи пораженных целей на данный момент по данному устройству», — сказал разработчик.

По его словам, дрон может поражать как крупную технику противника, так и его опорные пункты.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Ранее Иванов сообщил, что новый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод» начали поставлять в войска России.

Оптоволоконный FPV-дрон «Провод» способен летать на дальность 25-30 километров и переносить нагрузку до 4,5 килограмма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «За несколько дней до свадьбы». Стали известны подробности смерти награжденного Путиным в один день с Суровикиным экс-вагнеровца

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Появились подробности о попытке контрнаступления ВСУ в Запорожской области

    Шансы Петросян на золото Олимпиады в фигурном катании возросли

    Раскрыты ухудшающие состояние кожи зимой популярные ошибки

    Российский «Провод» поразил тысячу целей

    В России автомобилисты стали чаще ухаживать за машинами самостоятельно

    Действия робота-доставщика в центре Москвы возмутили ГИБДД

    Союзнику России спрогнозировали скорый топливный коллапс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok