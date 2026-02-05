Новый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод» начали поставлять в ВС РФ

Новый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод» начали поставлять в войска России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главного конструктора БПЛА семейства «Овод» Андрея Иванова.

Конструктор заявил, что сейчас идут отгрузки в том числе на склады Минобороны. Иванов сказал, что министерство распределяет дроны между подразделениями.

В публикации говорится, что аппарат способен летать на 25-30 километров и может нести нагрузку до 4,5 килограмма. Иванов сообщил об использовании собственных программных решений, так как сигнал необходимо помещать в медиаконвертер, обрабатывать и передавать на такие большие расстояния по оптоволокну. Уточняется, что новый беспилотник может доставить боевую часть на 30 километров вглубь тыла противника.

ВСУ создали новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны (ПВО) на фоне ударов.

