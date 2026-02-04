Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:30, 4 февраля 2026Бывший СССР

В ВСУ создали новое командование ПВО на фоне ударов

Сырский: ВСУ создали новое командование БПЛА противовоздушной обороны
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали новое командование беспилотных систем на противовоздушной обороны (ПВО) на фоне ударов. Об этом рассказал главком украинских войск Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«В Вооруженных силах создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны. В командный состав Воздушных сил моими приказами командированы высокопрофессиональные офицеры с боевым опытом», — написал Сырский.

По его словам, украинское командование усиливает антидроновую защиту административных центров прифронтовых участков, используя «малое ПВО».

Ранее Сырский заявил, что украинская военная служба правопорядка проводит расследование по факту потери командного пункта в Гуляйполе. По его словам, на пункте остались материалы, содержащие важную информацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв и многометровый огненный гриб на железной дороге в российском городе сняли на видео

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Одно из старейших деревьев России оказалось под угрозой

    Посольство отреагировало на задержание российских моряков Эстонией

    В США объяснили появление российского «Опустошителя» в Иране

    Обвиненный в терроризме депутат Рады пообещал открыть в Крыму четыре центра в свою честь

    Первый день переговоров по Украине в Абу-Даби завершился

    В европейской стране решили закупить оборудование для АЭС в России

    GAC раскрыл детали о новом кроссовере для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok