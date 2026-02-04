В ВСУ создали новое командование ПВО на фоне ударов

Сырский: ВСУ создали новое командование БПЛА противовоздушной обороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали новое командование беспилотных систем на противовоздушной обороны (ПВО) на фоне ударов. Об этом рассказал главком украинских войск Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«В Вооруженных силах создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны. В командный состав Воздушных сил моими приказами командированы высокопрофессиональные офицеры с боевым опытом», — написал Сырский.

По его словам, украинское командование усиливает антидроновую защиту административных центров прифронтовых участков, используя «малое ПВО».

Ранее Сырский заявил, что украинская военная служба правопорядка проводит расследование по факту потери командного пункта в Гуляйполе. По его словам, на пункте остались материалы, содержащие важную информацию.