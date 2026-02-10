Российский оператор БПЛА Гид за одно утро уничтожил три единицы техники ВСУ

Российский оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за одно утро уничтожил три единицы техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир расчета ударных БПЛА отряда «Кайра» войск беспилотных систем 39-й отдельной гвардейской МСБр, действующей в интересах группировки «Центр», с позывным Гид, передает РИА Новости.

По словам военнослужащего, сначала он встретил украинский бронетранспортер (БТР) «Казак» с прицепом, в котором был наземный робототехнический комплекс (НРТК). В результате атаки машина потеряла управление и перевернулась.

После этого Гид уничтожил тяжелый дрон ВСУ «Баба-яга», находившийся внутри «Казака». Еще одной целью стал НРТК, который вез в прицепе украинский бронетранспортер.

Ранее стало известно, что российские военные начали использовать «дрон-дрононосец». Сообщалось, что он может действовать в глубоком тылу ВСУ и наносить удары по энергетике Украины.

