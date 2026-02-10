Реклама

06:39, 10 февраля 2026Интернет и СМИ

Шутки Сабурова об Иисусе Христе осудили в РПЦ

Сабурова осудили за шутки о Христе, назвав его человеком без уважения к святыням
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и прессой Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе осудил стендап-комика Нурлана Сабурова, который позволил себе шутить об Иисусе Христе. Представитель РПЦ назвал его человеком без уважения к святыням в разговоре с РИА Новости.

«Оценка причин запрета въезда для данного человека находится за рамками церковной компетенции. Однако подобные "шутки" про Христа может допустить только человек, не имеющий религиозного сознания и уважения к святыне других людей», — указал Кипшидзе.

Сабурову запретили въезд на территорию России на 50 лет в целях нацбезопасности, а также соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Ранее Нурлан Сабуров заявил, что готов выступить в Риге за 25 тысяч евро. В райдере артиста — две бутылки виски выдержкой 15–18 лет, молочный шоколад Ritter Sport и средства для укладки волос.

