11:57, 10 февраля 2026Бывший СССР

В Раде оценили мобилизационные ресурсы ВСУ

Нардеп Горбенко: Мобилизационного ресурса хватит лишь на полтора года конфликта
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Людского ресурса на Украине хватит только на полтора года боевых действий. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Руслан Горбенко в интервью изданию Telegraf.

«Мобилизационных ресурсов в нынешних условиях войны может хватить только на полтора года», — заявил он.

По словам Горбенко, речь идет о молодых людях, которые еще не уехали из страны. Он отметил, что точных данных нет, но он считает, что эта цифра достигает 40-60 тысяч человек. Нардеп выразил несогласие с теми, кто считает, что число покинувших страну украинцев достигает 200 тысяч.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, согласно которому на территории страны продлевается действие всеобщей мобилизации и военного положения.

В августе 2025 года на Украине вступил в силу закон, который разрешает пересечение границы военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет. В конце октября того же года сообщалось, что за два месяца после вступления документа в силу границу пересекли почти 100 тысяч граждан.

