12:28, 10 февраля 2026Силовые структуры

Состоящий в общественной организации россиянин попал под следствие за комментарий в сети

В Новосибирске арестовали мужчину за оправдание деятельности РДК
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Новосибирске арестовали мужчину за оправдание деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет») УК РФ.

По данным агентства, 33-летний мужчина выступал против проведения специальной военной операции (СВО) и разместил в одном из мессенджеров комментарий с оправданием терроризма и деятельности РДК.

При этом он является участником общественной организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом).

Он задержан, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что мужчина получил срок за комментарии про россиян.

