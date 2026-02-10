Состоящий в общественной организации россиянин попал под следствие за комментарий в сети

В Новосибирске арестовали мужчину за оправдание деятельности РДК

В Новосибирске арестовали мужчину за оправдание деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет») УК РФ.

По данным агентства, 33-летний мужчина выступал против проведения специальной военной операции (СВО) и разместил в одном из мессенджеров комментарий с оправданием терроризма и деятельности РДК.

При этом он является участником общественной организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом).

Он задержан, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

