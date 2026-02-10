Сожжение украинской бронемашины попало на видео

Военные группировки «Север» показали на видео сожжение украинской бронемашины

Северный Ветер / Telegram

Российские военные группировки «Север» показали на видео сожжение боевой бронированной машины (ББМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Ролик был опубликован в Telegram-канале Северный Ветер.

На кадрах видно, как дроны спецназа 6-й гвардейской армии по очереди проводят тест-драйв американской ББМ International MaxxPro. Один сел на место водителя, второй в десантный отсек, а после подпалили вражескую машину.

До этого группировка «Север» опубликовала ролик с ловкой работой по вражеской гаубице 2А36 «Гиацинт-Б» в Харьковской области.

Ранее были появились кадры полностью сгоревшей украинской автозаправочной станции в Краматорске, которая попала под удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) армии России.