Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:58, 10 февраля 2026Бывший СССР

Сожжение украинской бронемашины попало на видео

Военные группировки «Север» показали на видео сожжение украинской бронемашины
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Северный Ветер / Telegram

Российские военные группировки «Север» показали на видео сожжение боевой бронированной машины (ББМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Ролик был опубликован в Telegram-канале Северный Ветер.

На кадрах видно, как дроны спецназа 6-й гвардейской армии по очереди проводят тест-драйв американской ББМ International MaxxPro. Один сел на место водителя, второй в десантный отсек, а после подпалили вражескую машину.

До этого группировка «Север» опубликовала ролик с ловкой работой по вражеской гаубице 2А36 «Гиацинт-Б» в Харьковской области.

Ранее были появились кадры полностью сгоревшей украинской автозаправочной станции в Краматорске, которая попала под удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) армии России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности смерти лично награжденного Путиным известного экс-вагнеровца

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    НАСА перенесло запуск Crew-12 с россиянином

    Жительница Подмосковья попала в больницу из-за поигравшего с ее чаем ребенка

    Выглядящая на 20 лет 40-летняя женщина раскрыла неочевидные секреты молодости

    Российская пенсионерка вышла на улицу в мороз и исчезла

    Конгресс США рассмотрит связанный с российскими военными законопроект

    Российский военный за утро уничтожил три единицы техники ВСУ

    Популярная блогерша пережила третий выкидыш

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok