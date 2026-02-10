США ввели санкции против гражданина России

США ввели санкции против гражданина РФ за якобы поддержку движения «Хезболла»

США ввели санкции в отношении ряда физических лиц, включая гражданина России, за якобы поддержку ливанского шиитского движения «Хезболла» в обходе действующих американских ограничений. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

«Борисов, Андрей Викторович (...), гражданство Россия; дополнительная информация о санкциях — подлежит вторичным санкциям в соответствии с Положениями о финансовых санкциях в отношении "Хезболлы"», — сказано в сообщении.

Также рестрикции затронули одного гражданина Ливана. Кроме того, санкции введены в отношении четырех организаций, зарегистрированных в Ливане, Панаме и Турции, а также двух судов.

В конце ноября 2025 года Армия обороны Израиля ликвидировала в Бейруте начальника штаба шиитской группировки «Хезболла» Исмаила Табатабаи. ЦАХАЛ нанес удар беспилотным летательным аппаратом по жилому дому в пригородном районе столицы Ливана Харет-Хрей, где проживал Табатабаи.