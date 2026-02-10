Стало известно о ракетной атаке ВСУ на столицу российского региона

Военкор Поддубный сообщил о ракетной атаке ВСУ на Белгород

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами по столице Белгородской области — Белгороду. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале.

По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку. Военкор отметил, что за последние два дня украинские войска снизили интенсивность ударов по городу.

При этом, отметил Поддубный, ВСУ не отменили планы по пробитию бреши в системах ПВО и попытки ударить по критически важным для города объектам.

Ранее стало известно, что на одном из предприятий в промзоне Белгорода обнаружили воронку, предположительно, от боеприпаса HIMARS. Место происшествия оцепили сотрудники полиции.