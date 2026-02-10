Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:39, 10 февраля 2026Путешествия

Стюардессы отказались убрать фекалии из засорившегося туалета самолета и сорвали рейс

Стюардессы JetBlue отказались убрать фекалии из туалета и сорвали рейс
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: KITTIKUN YOKSAP / Shutterstock / Fotodom

Стюардессы авиакомпании JetBlue отказались убрать фекалии из засорившегося туалета самолета и сорвали рейс, испортив планы сотням пассажиров. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что лайнер должен был вылететь из Филадельфии в Бостон, США, 7 февраля. Пассажиры уже разместились на своих местах и готовились к отправлению, но внезапно их попросили покинуть самолет. Некоторое время путешественники ждали в аэропорту, а потом им объяснили, что проблема со сломанным туалетом не решилась.

Бортпроводники не захотели заниматься грязной работой, из-за чего вылет перенесли на неопределенное время. Некоторые пассажиры предлагали самостоятельно прочистить засор, если это поможет ускорить отправление. В итоге JetBlue вернул желающим деньги за билеты, а остальным позволил перенести бронь на другой вылет.

Ранее бортпроводники Philippine Airlines были вынуждены самостоятельно выгребать отходы из сломавшихся туалетов во время полета. Это произошло 11 января на борту Boeing 777-300, летевшего из Лос-Анджелеса, США, в Манилу, Филиппины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дуров прокомментировал ограничение работы Telegram в России

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Лавров заявил о готовности России искать решения кризиса на Украине

    Врач призвал отказаться от нескольких продуктов на ужин ради крепкого сна

    Российский фигурист Гуменник показал короткую программу на Олимпиаде

    Долги американцев рекордно выросли

    В одном районе Москвы внезапно появился снежный зоопарк

    США ввели санкции против гражданина России

    Зеленский разрешил украинцам старше 60 лет служить в армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok