Стюардессы отказались убрать фекалии из засорившегося туалета самолета и сорвали рейс

Стюардессы JetBlue отказались убрать фекалии из туалета и сорвали рейс

Стюардессы авиакомпании JetBlue отказались убрать фекалии из засорившегося туалета самолета и сорвали рейс, испортив планы сотням пассажиров. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что лайнер должен был вылететь из Филадельфии в Бостон, США, 7 февраля. Пассажиры уже разместились на своих местах и готовились к отправлению, но внезапно их попросили покинуть самолет. Некоторое время путешественники ждали в аэропорту, а потом им объяснили, что проблема со сломанным туалетом не решилась.

Бортпроводники не захотели заниматься грязной работой, из-за чего вылет перенесли на неопределенное время. Некоторые пассажиры предлагали самостоятельно прочистить засор, если это поможет ускорить отправление. В итоге JetBlue вернул желающим деньги за билеты, а остальным позволил перенести бронь на другой вылет.

Ранее бортпроводники Philippine Airlines были вынуждены самостоятельно выгребать отходы из сломавшихся туалетов во время полета. Это произошло 11 января на борту Boeing 777-300, летевшего из Лос-Анджелеса, США, в Манилу, Филиппины.