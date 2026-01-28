Авиакомпания заставила бортпроводников выгребать отходы из туалетов в раковины самолета

PYOK: 11 туалетов сломались на борту Philippine Airlines, летевшего над океаном

Бортпроводники Philippine Airlines были вынуждены самостоятельно выгребать отходы из сломавшихся туалетов во время полета. Об этом сообщило издание PYOK.

Это произошло 11 января на борту Boeing 777-300, летевшего из Лос-Анджелеса, США, в Манилу, Филиппины, подробности появились недавно. Когда самолет находился в небе над Тихим океаном, у него вышли из строя все 11 санузлов. Авиакомпания приняла решение не сворачивать с курса для починки неисправности и заставила экипаж воздушного судна выгребать скопившиеся нечистоты в раковины.

Персонал согласился выполнить поручение. Однако по прибытии в аэропорт назначения недовольные сотрудники подали жалобу в профсоюз. Началось расследование.

Ранее бортпроводник авиакомпании American Airlines установил скрытую камеру в туалете самолета для съемки юной пассажирки и попался. После того как девочка сходила в уборную, ее мать выбежала в проход и сообщила, что там находится записывающее устройство.