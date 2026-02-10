Реклама

05:00, 10 февраля 2026Из жизни

Тигр растерзал фермера и съел только его пенис

В Индии тигр съел пенис фермера, зашедшего в лес испражниться
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: alexptv / Shutterstock / Fotodom

В Индии 35-летний фермер Мунши Рам зашел в лес испражниться и стал жертвой тигра. Об этом пишет Times of India.

Когда лесничие нашли останки Рама, хищник все еще стоял рядом. Им пришлось выстрелить в воздух, чтобы тигр сбежал. Осмотрев мужчину, они обнаружили, что тигр съел только его пенис. По словам главного инспектора района Джагдиша, это значит, что хищник не был голоден и растерзал Рама из чистой агрессии.

Соседи фермера утверждали, что он пошел в лес за сухой травой, которой жители деревни покрывают крыши домов. Однако в лесном департаменте заявили, что тигр напал на мужчину, когда тот справлял нужду.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр растерзал 75-летнего фермера в заповеднике Тадоба–Андхари. Мужчина зашел в лес по нужде.

