17:14, 10 февраля 2026Бывший СССР

Тихановская объяснила побудившие отпускать оппозиционеров мотивы Лукашенко

Тихановская: Освобождая оппозиционеров, Лукашенко торгует заложниками
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Освобождая из заключения белорусских оппозиционеров, президент республики Александр Лукашенко торгует заложниками, не меняя политический курс. Мотивы белорусского лидера в интервью «РБК-Украина» объяснила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

«Это не смена курса, а торговля заложниками. Диктатор пытается выменять жизни людей на снятие санкций и легитимизацию со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа», — заявила оппозиционер.

Она выразила уверенность, что Европа не должна поддаваться на «шантаж» Лукашенко по поводу заключенных.

Ранее издание «Европейская правда» со ссылкой на источники сообщило, что украинский лидер Владимир Зеленский и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обсуждают уголовное дело против Лукашенко. Отмечается, что такой шаг окончательно перекроет возможности «закулисных» договоренностей с белорусским президентом.

