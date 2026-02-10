Трамп задумал отправить еще один авианосец на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп заявил Axios, что рассматривает возможность отправки второго авианосца с ударной группой на Ближний Восток.

«У нас туда направляется армада, и, возможно, отправится еще одна», — заявил американский лидер в беседе с изданием.

Он подчеркнул, что рассматривает возможность развертывания дополнительной авианосной ударной группы.

Ранее Трампа уличили в попытке загнать Иран в угол, чтобы возобновить переговоры по ядерной сделке. Отмечается, что с учетом присутствия в регионе авианосца Abraham Lincoln и других военных кораблей, а также увеличения количества истребителей у США, вероятно, появилась военная мощь, достаточная для нанесения удара по Ирану.