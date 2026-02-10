Третий соучастник рассказал о покушении на российского генерала

В Москве третий соучастник признался в покушении на генерала Алексеева

В Москве третий соучастник признался в покушении на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, задержанный Павел Васин признался в подготовке покушения генерала Минобороны РФ Алексеева.

Он рассказал, что обвиняемые в покушении на генерал-лейтенанта Корба и Васин вели слежку за еще двумя высокопоставленными российскими офицерами в отношении которых также планировали диверсионно-террористический акт.

Нападение на Алексеева было совершено 6 февраля утром в лифтовом холле его дома на Волоколамском шоссе. Все произошло в момент, когда он вышел из квартиры, чтобы спуститься к служебной машине и поехать на работу. Алексеев уже пришел в сознание.

Ранее сообщалось, что сын соучастника покушения на генерала Алексеева сообщил о слежке за другими офицерами.

