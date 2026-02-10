Сын соучастника покушения на генерала Алексеева сообщил о слежке за другими офицерами

Сын соучастника покушения на Алексеева заявил о слежке за людьми из Минобороны

Задержанный ФСБ сын одного из соучастников покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктора Васин Павел рассказал о слежке за еще двумя сотрудниками Минобороны России. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает ТАСС.

В ходе оперативных мероприятий задержанный дал признательные показания о том, что обвиняемые в покушении на генерал-лейтенанта Корба и Васин вели слежку за еще двумя высокопоставленными российскими офицерами в отношении которых также планировали диверсионно-террористический акт.

10 февраля ФСБ задержала Павла Васина, он стал третьим задержанным по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Покушение на генерала Алексеева было совершено 6 февраля около семи часов утра. Генерал столкнулся с киллером в лифтовом холле своего дома на Волоколамском шоссе в Москве — в этот момент высокопоставленный военный вышел из квартиры, чтобы спуститься к служебной машине и поехать на работу. Он получил несколько пуль, но выжил и уже пришел в сознание.