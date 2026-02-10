Задержан пособник покушения на генерала Алексеева

ФСБ задержала сына Виктора Васина за пособничество в покушении на Алексеева

Сотрудники ФСБ задержали еще одного пособника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом пишет ТАСС.

Им оказался сын Виктора Васина Павел, второго фигуранта этого дела.

По версии следствия, Павел Васин обеспечил исполнителя покушения и его сообщника транспортными средствами для ведения наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона. Павел также купил видеорегистратор и трекер для слежки за российскими военными.

О покушении на Алексеева стало известно утром 6 февраля. Это произошло в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Непосредственным исполнителем преступления стал гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения. Его задержали в Дубае вскоре после того, как он покинул территорию России. Его пособником был Виктор Васин. Мужчины признали свою вину.