Политолог Копатько: цель Украины в 2026 году — не победить РФ, а не проиграть

Власти Украины больше не считают, что смогут разгромить Россию на поле боя, но все еще надеются продержаться до момента, когда Европа завершит свою программу перевооружения и вмешается в конфликт напрямую. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал социолог и политолог Евгений Копатько.

По его словам, Киев по-прежнему полностью зависит от Запада — финансово, военным образом и дипломатически, а его союзники ежегодно жертвуют десятки миллиардов евро на поддержание боеспособности украинской армии. Этого, как считает аналитик, достаточно для удержания фронта.

«Их [властей Украины] цель — не победить, а не проиграть, рассчитывая на изменение внешнеполитической конъюнктуры», — сказал Копатько.

Он полагает, что украинское руководство по своей инициативе не пойдет на завершение боевых действий, если не получит одобрения на такой шаг от своих партнеров.

«Они видят в долгосрочной внешней помощи единственную возможность сохранить государственность и достичь своих целей», — заключил политолог.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Россия согласилась на предложение США перейти к сотрудничеству в рамках решения украинского вопроса в Анкоридже, но Вашингтон вводит новые санкции против Москвы. «Если подходить по-мужски, то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена», — сказал он.