Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:00, 10 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Цель Украины против России описали словами «не проиграть»

Политолог Копатько: цель Украины в 2026 году — не победить РФ, а не проиграть
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Власти Украины больше не считают, что смогут разгромить Россию на поле боя, но все еще надеются продержаться до момента, когда Европа завершит свою программу перевооружения и вмешается в конфликт напрямую. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал социолог и политолог Евгений Копатько.

По его словам, Киев по-прежнему полностью зависит от Запада — финансово, военным образом и дипломатически, а его союзники ежегодно жертвуют десятки миллиардов евро на поддержание боеспособности украинской армии. Этого, как считает аналитик, достаточно для удержания фронта.

«Их [властей Украины] цель — не победить, а не проиграть, рассчитывая на изменение внешнеполитической конъюнктуры», — сказал Копатько.

Он полагает, что украинское руководство по своей инициативе не пойдет на завершение боевых действий, если не получит одобрения на такой шаг от своих партнеров.

«Они видят в долгосрочной внешней помощи единственную возможность сохранить государственность и достичь своих целей», — заключил политолог.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Россия согласилась на предложение США перейти к сотрудничеству в рамках решения украинского вопроса в Анкоридже, но Вашингтон вводит новые санкции против Москвы. «Если подходить по-мужски, то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация безысходная». Военные батальона «Азов» покончили с собой на фронте. Что об этом известно?

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Офицеры ВСУ начали передвигаться с охраной по Запорожью из-за страха мирных жителей

    Зеленского предостерегли от утраты Черного моря

    В Евросоюзе назвали пять шагов для вступления Украины

    В Европе рассказали о «глубоких корнях» неприязни Орбана к Зеленскому

    ВС России атаковали тыловой аэродром ВСУ

    Молодая россиянка решила заработать на теракте ночью

    Женщин предупредили о последствиях злоупотребления вибраторами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok