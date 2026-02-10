Реклама

Центр вербовки наемников ВСУ занялся наймом бразильцев

ТАСС: Центр вербовки наемников ВСУ собирает бразильцев для отправки на Украину
Евгений Силаев
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Центр вербовки наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Foreign recruitment centre занялся наймом бразильцев для отправки в зону боевых действий в ближайший месяц. Об этом сообщило ТАСС.

Отмечается, что мотивированным волонтерам обещают организовать бесплатную отправку на Украину. В данный момент на призыв откликнулись пять человек, подчеркивает агентство.

Ранее колумбийский наемник пожаловался на оскорбительное поведение в украинской армии. По его словам, его товарищам озвучивают нелицеприятные слова. «Говорят всякие гадости вроде "заткнись, слабак", "трус" и тому подобное, а мы должны постоянно отчитываться, иначе нам не пришлют еду и воду», — рассказал попавший в плен колумбийский наемник Луис Гильермо де Лайн Крус Рамос.

