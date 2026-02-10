Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Культура
21:20, 10 февраля 2026Культура

Цыганова захотела станцевать с Богомоловым

Певица Цыганова заявила о желании станцевать с Богомоловым русскую плясовую
Андрей Шеньшаков

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Певица Виктория Цыганова призналась, что ей хотелось бы спеть с главой Министерства культуры России Ольгой Любимовой и станцевать с режиссером Константином Богомоловым. Ее слова передает Общественная служба новостей.

«Спела бы с Ольгой Любимовой, а вот потанцевать хотела бы с Константином Богомоловым, новую версию "Польки-бабочки". В ней в последний момент ботинком уничтожают комара», — сообщила она.

Также Цыганова отметила, что готова выступить с русской плясовой под «Комаринскую» Михаила Глинки, если ее партнером будет Богомолов.

Ранее режиссер и актер Константин Богомолов высказался о современном театральном образовании в России. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной заявил, что он часто бывает недоволен актерами на сцене.

