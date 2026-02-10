Туристы прошли по следу из крови и спасли раненую женщину

В США двое мужчин заметили кровь на туристической тропе и спасли альпинистку

В США двое путешественников заметили кровавые следы на туристической тропе и, проследовав по ним, обнаружили серьезно раненую альпинистку. Об этом сообщает New York Post.

Случай произошел на водопаде Брайдал-Вейл в штате Вашингтон. Мужчины заметили на земле кровь и вскоре нашли альпинистку Жаклин Титеджен без сознания.

Опытная скалолазка, покорившая в том числе Эверест, неудачно упала во время одиночного похода и получила множественные переломы черепа и лица, а также кровоизлияние в мозг. Нашедшие ее туристы оказали ей первую помощь, укутали своими куртками и вызвали спасателей. В итоге Титеджен эвакуировали вертолетом. Сестра пострадавшей, Кэтрин, назвала мужчин героями, подчеркнув, что их решимость проследовать по кровавому следу, вероятно, спасла Жаклин жизнь.

Сейчас женщина находится в больнице в состоянии комы. У нее отек мозга, который может потребовать экстренной операции. Семья запустила сбор средств на лечение.

