У россиянина попытались забрать полную золотых слитков сумку

В Тюмени местного жителя отправили в СИЗО за сумку с золотыми слитками

В Тюменской области отправили в СИЗО местного жителя Олега Антонова, подозреваемого в мошенничестве на 15 миллионов рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

По данным следствия, подозреваемый заявил, что действовал по инструкциям, которые получил от якобы сотрудников Федерального казначейства. Согласно заданию, он должен был приехать в Тюмень и забрать у мужчины сумку, которая, как оказалось, была полна золотых слитков. Выполнив задание, подозреваемый приехал в Москву, где его задержала полиция.

Подозреваемый будет находиться под стражей до 4 апреля 2026 года. Ранее МВД рассказало о самых популярных на сайтах знакомств схемах мошенничества.