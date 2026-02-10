Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:07, 10 февраля 2026Силовые структуры

У россиянина попытались забрать полную золотых слитков сумку

В Тюмени местного жителя отправили в СИЗО за сумку с золотыми слитками
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Тюменской области отправили в СИЗО местного жителя Олега Антонова, подозреваемого в мошенничестве на 15 миллионов рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

По данным следствия, подозреваемый заявил, что действовал по инструкциям, которые получил от якобы сотрудников Федерального казначейства. Согласно заданию, он должен был приехать в Тюмень и забрать у мужчины сумку, которая, как оказалось, была полна золотых слитков. Выполнив задание, подозреваемый приехал в Москву, где его задержала полиция.

Подозреваемый будет находиться под стражей до 4 апреля 2026 года. Ранее МВД рассказало о самых популярных на сайтах знакомств схемах мошенничества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Идеологию командира «Ахмата» объявили неприемлемой для христиан

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    В Раде оценили мобилизационные ресурсы ВСУ

    В Кремле высказались о проблеме кумовства

    Россия обсуждала на Аляске территориальные «компромиссы» по Украине

    Названа причина смерти легендарного адвоката Генриха Падвы

    У расправившегося над 9-летнем Пашей из Петербурга нашли терабайты детского порно

    Продавцы обвинили покупателей в порче техники

    Бегство сотрудников из «Почты России» ускорилось

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok