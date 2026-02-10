Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
12:12, 10 февраля 2026Россия

Украина атаковала Россию американским снарядом

Минобороны: Системы ПВО сбили снаряд HIMARS и четыре управляемые авиабомбы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Eve Baker / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию американским снарядом и управляемыми авиабомбами. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемые авиационные бомбы, снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, а также управляемую ракету большой дальности «Нептун».

Помимо того, российские военные уничтожили 72 беспилотника самолетного типа.

Ранее стало известно, что на одном из предприятий в промзоне Белгорода обнаружили воронку, предположительно, от боеприпаса HIMARS. Место происшествия оцепили сотрудники полиции.

