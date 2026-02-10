Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
21:56, 10 февраля 2026Мир

В ЕС оценили влияние санкций на ход украинского конфликта

Фицо заявил, что санкции ЕС не влияют на ход конфликта на Украине, РФ выигрывает
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Европейские санкции никак не повлияли на ход конфликта на Украине, Россия его выигрывает. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Скоро будет 20-й пакет [санкций], но в военном плане очевидно, что этот конфликт выигрывает Россия», — говорится в сообщении.

Ранее Фицо заявил, что отправка Украине истребителей МиГ-29 и систем противовоздушной обороны, инициированная предыдущим правительством, оставила страну без защиты. По его словам, безопасность неба над Словакией теперь обеспечивают венгерские, польские и чешские самолеты.

