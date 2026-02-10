В ЕС оценили влияние санкций на ход украинского конфликта

Фицо заявил, что санкции ЕС не влияют на ход конфликта на Украине, РФ выигрывает

Европейские санкции никак не повлияли на ход конфликта на Украине, Россия его выигрывает. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Скоро будет 20-й пакет [санкций], но в военном плане очевидно, что этот конфликт выигрывает Россия», — говорится в сообщении.

Ранее Фицо заявил, что отправка Украине истребителей МиГ-29 и систем противовоздушной обороны, инициированная предыдущим правительством, оставила страну без защиты. По его словам, безопасность неба над Словакией теперь обеспечивают венгерские, польские и чешские самолеты.