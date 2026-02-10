Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
18:19, 10 февраля 2026Мир

В ЕС предложили дистанцироваться от украинского конфликта

Сийярто: Страны ЕС ничего не должны Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) не должны вмешиваться в украинский конфликт, так как он их не касается. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на своей странице в социальной сети X.

«Европейские лидеры рассуждают так, будто война на Украине — это наша война. Это не так. Россия не нападала ни на одно государство, входящее в ЕС. Это конфликт между Россией и Украиной», — написал он.

Также он подчеркнул, что Украина ведет боевые действия в собственных интересах, поэтому страны ЕС «ничего ей не должны».

Ранее Сийярто рассказал, что Будапешт не допустит отправку миссии Европейского союза (ЕС) по подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на украинской территории. По его словам, это несет такую угрозу эскалации конфликта, которую просто невозможно предположить.

