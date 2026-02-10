В Европе предложили запретить криптовалютные трансакции с Россией

ЕК предложила в 20-м пакете санкций запретить криптовалютные трансакции с РФ

В рамках 20-го пакета антироссийских санкций Еврокомиссия (ЕК) предложила установить полный запрет на криптовалютные трансакции с Россией. Об этом со ссылкой на документы сообщает Financial Times (FT).

В Брюсселе полагают, что запрет на платежи в криптовалюте российским контрагентам позволит пресечь использование цифровых активов для обхода предыдущих санкций. Такую меру считают более эффективной, нежели точечные санкции против отдельных криптосервисов — их владельцы быстро создают платформы-клоны, через которые продолжаются операции.

Чтобы обеспечить достижение предполагаемого эффекта санкций, в ЕС намерены запретить взаимодействие с любым поставщиком услуг, связанных с криптоактивами, либо использование любой зарегистрированной в РФ платформы, позволяющей перевод и обмен криптоактивов.

По имеющейся информации, в рамках новых запретов могут пострадать финансовые организации из третьих стран, включая два банка Киргизии — Керемет банк и Капитал Банк Центральной Азии, а также кредитные организации в Лаосе и Таджикистане.

Ранее стало известно, что ЕС захотел внести порты третьих стран в санкционные списки по России. В частности, в рамках 20-го пакета санкций могут ввести ограничения против порта Каримун в Индонезии и Кулевского терминала в Грузии. Также под рестрикции могут попасть 8 российских нефтеперерабатывающих заводов и 43 судна, якобы связанных с Россией.