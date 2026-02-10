Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:50, 10 февраля 2026Бывший СССР

В Европе усомнились в стратегических способностях Генштаба ВСУ из-за одного решения

Le Monde: Роспуск иностранного легиона ставит под сомнение стратегию ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Роспуск «Интернационального легиона» ставит под сомнение стратегию Генерального штаба Украины. Об этом сообщает Le Monde.

«Роспуск [иностранного легиона], в то время как российская сторона не проявляет никаких признаков одышки, а Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку людских ресурсов, ставит под сомнение стратегическое видение Генерального штаба Украины», — говорится в материале.

По словам боевого медбрата Карла из США, он планирует поступить так же, как и многие другие наемники, в случае расформирования батальона — разорвать контракт с ВСУ. Он подчеркнул, что испытывает горечь по отношению к украинским высокопоставленным лицам, потому что они подводят наемников.

Ранее стало известно, что наемники, сражающиеся в рядах ВСУ, резко отреагировали на роспуск иностранного легиона Киевом. Отмечается, что они оказались дезориентированы из-за решения украинского командования.

