В Кремле прокомментировали контакты с Францией

Песков: Между Москвой и Парижем действительно были контакты

Между Москвой и Парижем действительно были контакты, которые при желании помогут наладить диалог на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Действительно, имели место контакты, это мы можем подтвердить», — сказал представитель Кремля, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

Песков подчеркнул, что слова французского лидера о необходимости наладить диалог с Россией импонируют Москве. При этом Кремль пока не видит сигналов со стороны Франции о желании восстановить диалог на высшем уровне.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией. Он призвал строить новую архитектуру безопасности в Европе с участием России и отметил, что Париж восстановил контакты с Москвой на техническом уровне.