В Кремле высказались о мире для России

Песков: РФ нужен только мир, в котором полностью обеспечены ее интересы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия нуждается только в том мире, который полностью обеспечен и застрахован в ее интересах. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин пытался обеспечить интересы страны мирным путем, однако западные политики не дали этого сделать, так что в итоге спецоперация на Украине была неизбежна. «Только после того, когда все возможности для выхода на пути мирного урегулирования были отвергнуты западниками, вот тогда стала неизбежна специальная военная операция», — сказал чиновник, подчеркнув, что Путин до последнего надеялся решить все вопросы дипломатическим путем.