00:47, 10 февраля 2026Мир

В Нидерландах допустили участие своей армии в миссии на Украине

Евгений Силаев
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) Нидерландов могут принять участие в миссии на Украине в случае принятия соответствующего решения. Об этом заявил главнокомандующий армией королевства Онно Эйхелсхейм в интервью газете Defensiekrant.

«Франция и Великобритания уже заявили, что готовы предоставить свои силы. Если смотреть на военные возможности, то могу сказать, что Вооруженные силы Нидерландов вполне способны на это», — сказал генерал.

По его словам, решение об участии в миссии на Украине будет принимать новое правительство, которое начнет исполнять свои обязанности 23 февраля.

Ранее сообщалось, что министры обороны стран Европейского союза, собравшиеся в Брюсселе на заседание Совета по иностранным делам, обсудят один из самых сложных вопросов, стоящих перед континентом, — поддержку Украины.

