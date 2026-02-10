Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:14, 10 февраля 2026Бывший СССР

В Раде предложили заставить юношей служить в тылу

Нардеп Горбенко: Молодые люди должны проходить годичную службу в тылу
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Молодые люди от 18 до 22 лет должны проходить на Украине полугодичную или годичную службу в тылу, например на защите критической инфраструктуры. О таком предложении Верховной Рады рассказал в интервью «Телеграф.ua» народный депутат Руслан Горбенко.

«Есть такие предложения, чтобы эти ребята, которые сейчас имеют право выезжать за границу, проходили какую-то 6-12 месячную службу в тылу. Потому что нам надо защищать очень много критической инфраструктуры», — заявил парламентарий.

Он добавил, что решение разрешить юношам до 22 лет покидать страну было ошибочным.

В интервью Горбенко также оценил мобилизационный потенциал Украины. По его словам, людского ресурса в стране для пополнения украинской армии хватит лишь на ближайшие полтора года.

