В России предупредили об опасности появления ядерного оружия у еще одной страны НАТО

Депутат Чепа назвал опасной перспективу появления ядерного оружия у Турции

Чем больше будет ядерный клуб, тем больше он будет представлять опасность, заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о желании страны присоединиться к ядерной гонке, если в регионе у кого-то появится ядерное оружие.

«Я отрицательно к этому отношусь. Чем больше будет ядерный клуб, тем больше опасность. Мы понимаем, что уже отсутствуют любые ограничивающие договора, и это может подталкивать определенные страны к созданию своего оружия. Но любые локальные конфликты [в таком случае] могут закончиться очень трагически», — поделился Чепа.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала CNN Türk заявил, что стране придется вступить в гонку ядерных вооружений, если в регионе у кого-то появится ядерное оружие. На вопрос журналиста: «Хотела бы Анкара в принципе обладать таким оружием?», министр ответил молчанием и улыбкой.

9 февраля стало известно, что европейские страны, не обладающие ядерными силами, обсуждают возможность разработки собственного оружия массового поражения. Отмечается, что Европа, которая десятилетиями находилась под ядерным «зонтиком» США, теперь открыто обсуждает «новую форму альянса против России», основанную на французском или британском ядерном арсенале.