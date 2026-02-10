В России высказались о выходе Молдавии из СНГ

Посол России в Кишиневе Озеров: Молдавия не начала процесс выхода из СНГ

Кишинев пока не начал процесс выхода из состава Содружества Независимых Государств (СНГ), несмотря на заявления официальных лиц республики. Об этом рассказал посол России в Молдавии Олег Озеров, передает РИА Новости.

«[Глава МИД страны Михаил] Попшой действительно заявил о запуске процесса денонсации трех основополагающих договоров. (...) Мы пока не видели сообщений о том, что были запущены соответствующие юридические процедуры», — высказался он.

Отмечается, что три основополагающих документа — это соглашение о создании Содружества, устав и Алма-Атинская декларация.

Ранее Попшой заявил, что республика выйдет из состава СНГ после денонсации ключевых соглашений о вхождении в объединение. По его словам, соответствующие документы будут окончательно утверждены парламентом страны.