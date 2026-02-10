Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Наука и техника
19:37, 10 февраля 2026

В США назвали главную характеристику Ту-160М

19FortyFive: Сверхзвуковая скорость Ту-160М — это альтернатива малозаметности
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российский Ту-160М, который остается самым скоростным бомбардировщиком в мире, может обойтись без технологий малозаметности благодаря своим летным характеристикам. Главную особенность самолета назвало американское издание 19FortyFive.

Отмечается, что Ту-160М способен развивать скорость более 2000 километров в час (около двух чисел Маха).

«Сверхзвуковые характеристики в некотором смысле являются альтернативой малозаметности: бомбардировщик может быстро перемещаться по обширной территории России и усложнять отслеживание некоторыми системами обнаружения», — говорится в материале.

Автор добавил, что большой запас топлива обеспечивает Ту-160М межконтинентальную дальность полета. Это позволяет осуществлять запуск крылатых ракет из отдаленных районов.

В ноябре появился ролик, демонстрирующий подготовку российской крылатой ракеты Х-101 к пуску. На записи показана установка боеприпаса на пилон под крылом самолета Ту-95МСМ.

