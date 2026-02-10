Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:17, 10 февраля 2026Из жизни

В США шестилетнего ребенка годами держали в клетке и морили голодом

People: В США три женщины держали ребенка в клетке и морили голодом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nick Starichenko / Shutterstock / Fotodom

В Северной Каролине трех женщин обвинили в жестоком обращении с шестилетней девочкой. Они держали ребенка в клетке для собак, морили голодом и пытали. Об этом сообщает издание People.

Согласно имеющимся данным, в декабре 2025 года полиция нашла девочку в возрасте шести лет без сознания. Ребенка экстренно госпитализировали, но спасти ее не удалось. На момент обнаружения она весила 12,2 кг.

По данным следствия, девочку держали в антисанитарных условиях три женщины. На теле несовершеннолетней были обнаружены переломы, ожоги, раны и язвы, которые появились из-за длительного пребывания в грязных подгузниках. Во время опросов других проживавших в том же доме детей следствию удалось выяснить, что пострадавшего ребенка систематически помещали в собачью клетку и лишали пищи.

В ходе расследования были арестованы три женщины — 61-летняя Сьюзан Робинсон, 51-летняя Тоня Макнайт и 22-летняя Террин Макнайт. Обвиняемым отказали в освобождении под залог. Уточняется, что расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в Приморье 61-летнего жителя поселка Сибирцево заподозрили в покушении на 11-летнюю дочь. По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в комнату дочери и нанес ей ножевые ранения.

