В США шестилетнего ребенка годами держали в клетке и морили голодом

В США три женщины держали ребенка в клетке и морили голодом

В Северной Каролине трех женщин обвинили в жестоком обращении с шестилетней девочкой. Они держали ребенка в клетке для собак, морили голодом и пытали. Об этом сообщает издание People.

Согласно имеющимся данным, в декабре 2025 года полиция нашла девочку в возрасте шести лет без сознания. Ребенка экстренно госпитализировали, но спасти ее не удалось. На момент обнаружения она весила 12,2 кг.

По данным следствия, девочку держали в антисанитарных условиях три женщины. На теле несовершеннолетней были обнаружены переломы, ожоги, раны и язвы, которые появились из-за длительного пребывания в грязных подгузниках. Во время опросов других проживавших в том же доме детей следствию удалось выяснить, что пострадавшего ребенка систематически помещали в собачью клетку и лишали пищи.

В ходе расследования были арестованы три женщины — 61-летняя Сьюзан Робинсон, 51-летняя Тоня Макнайт и 22-летняя Террин Макнайт. Обвиняемым отказали в освобождении под залог. Уточняется, что расследование продолжается.

