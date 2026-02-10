В столичном метро мужчина ударил подростка бутылкой по голове

В Москве мужчина разбил подростку голову бутылкой

В Москве задержали 41-летнего жителя Саранска, подозреваемого в причинении вреда здоровью подростка в столичном метрополитене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным следствия, дебошир спровоцировал конфликт с несовершеннолетним на платформе станции метро «Каховская». Он ударил юношу бутылкой по голове и разбил ему голову. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Подозреваемого вскоре вычислили и задержали сотрудники полиции. Привлечение его к ответственности на контроле прокуратуры.

