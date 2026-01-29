Реклама

16:50, 29 января 2026Россия

Российский охранник угрожал избить школьников палкой с гвоздями

В Петербурге охранник угрожал избить школьников палкой с гвоздями
Майя Назарова

В Санкт-Петербурге охранник угрожал избить учащихся школы № 628 палкой с гвоздями. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленных кадрах видно, как сотрудник подходит к группе учеников и замахивается на них. Он угрожает ударить одного из подростков, если услышит еще одно слово.

Другие дети отметили, что участниками ролика стали семиклассники. Они, как утверждают сверстники, часто хулиганят.

За охранником в прошлом никто не наблюдал агрессивного поведения. В школе пообещали разобраться в ситуации.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае школьники избили мальчика из приемной семьи.

Школьники по очереди наносили удары сверстнику по голове и животу, подначивая друг друга продолжать избиение и игнорируя просьбы пострадавшего прекратить издевательства. Мальчик, в частности, жаловался на головную боль.

