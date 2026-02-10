В жилом доме в российском городе рухнул потолок

В жилом доме в Новосибирске рухнул потолок

В одной из квартир жилого дома в Новосибирске обрушился потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Кузьмы Минина, 7. Уточняется, что в момент падения потолка на кухне, где произошел инцидент, никого не было. По словам местных жителей, осенью прошлого года в другой квартире произошел аналогичный случай.

Позднее в пресс-службе мэрии рассказали, что обрушение потолка произошло в квартире, где велись плановые работы по ремонту чердачных перекрытий. Представитель администрации отметил, что в управляющей компании уже связались с собственником, чтобы составить акт об ущербе, который был причинен имуществу, и определить порядок компенсации. Он заверил, что угроза жизни и здоровью людей отсутствует.

Ранее в феврале в Казани потолок холла жилого комплекса, который сдали в 2025 году, рухнул на мужчину с собакой.