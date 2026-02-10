Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
15:39, 10 февраля 2026Мир

Виктор Бут рассказал об участии в боевых действиях в Африке

Виктор Бут рассказал, что участвовал в боевых действиях на юге Мозамбика
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Российский предприниматель Виктор Бут заявил, что участвовал в боевых действиях на юге Мозамбика. Об этом он рассказал в интервью информационному агентству «Африканская инициатива».

«Когда я был в Шокве (город на юге Мозамбика — прим. «Ленты.ру»), в одной из боевых бригад, нам довелось участвовать в небольших боевых действиях: бандиты пытались напасть на бригаду. Бригада успешно отразила атаку», — поделился он.

По словам Бута, это происходило после того, как он прибыл в Мозамбик в 1988 году для работы военным переводчиком. Тогда власти страны вели борьбу с повстанческим движением РЕНАМО, которое поддерживалось Южно-Африканской Республикой (ЮАР) и западными спецслужбами.

Предприниматель Виктор Бут, отбывавший срок в США по обвинению в торговле оружием, вернулся на родину 8 декабря 2022 года после обмена на осужденную в России за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

