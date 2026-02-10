Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:35, 10 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский вновь раскритиковал ПВО Украины

Зеленский вновь раскритиковал работу ПВО Украины после ударов России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обрушился с критикой на работу системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины после российского удара по объектам энергетики. Соответствующее заявление он опубликовал в Telegram.

«Воздушные силы ВСУ должны действовать тоже значительно оперативнее, чтобы нарастить, как это было уже определено, возможности защиты Харьковщины и других областей, граничащих с Россией», — написал он.

10 февраля появилась информация, что российские военные нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. Он отметил, что повреждения получил один из энергообъектов области.

Ранее Зеленский уже указывал на недостаточно быстрое реагирование систем ПВО. Об этом он писал после масштабного удара России по инфраструктуре Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    В России понизили курс доллара

    Избалованный жизнью в Москве европеец пожаловался на сферу услуг на родине

    В России высказались об изменении статуса русского языка в Казахстане

    В России оценили вероятность диалога с Европой

    В МИД прокомментировали позицию России по «Маршруту Трампа» в Армении

    Россияне начали активно скупать один тип машин

    Оценено будущее российских баз в Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok