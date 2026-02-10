Зеленский вновь раскритиковал ПВО Украины

Зеленский вновь раскритиковал работу ПВО Украины после ударов России

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обрушился с критикой на работу системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины после российского удара по объектам энергетики. Соответствующее заявление он опубликовал в Telegram.

«Воздушные силы ВСУ должны действовать тоже значительно оперативнее, чтобы нарастить, как это было уже определено, возможности защиты Харьковщины и других областей, граничащих с Россией», — написал он.

10 февраля появилась информация, что российские военные нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. Он отметил, что повреждения получил один из энергообъектов области.

Ранее Зеленский уже указывал на недостаточно быстрое реагирование систем ПВО. Об этом он писал после масштабного удара России по инфраструктуре Украины.