11:02, 10 февраля 2026Из жизни

Женщина получила 100 тысяч рублей за фотографию собственной руки

Модель Китти Ван рассказала, что фото руки принесло ей более 100 тысяч рублей
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Американская модель Китти Ван рассказала, сколько именно ей платят за фото собственных рук. Об этом сообщает издание The Tab.

Ван сотрудничала с такими брендами, как Batiste, American Apparel, Nair, Shiseido и Schwarzkopf. У нее есть специализация: на съемках фотографируют не ее саму, а только ее руки. На видео в TikTok она рассказала о гонорарах, которые зарабатывает таким образом.

За восьмичасовую съемку руки с мороженым женщина получила 1600 долларов (более 120 тысяч рублей). Фотография руки, подсыпающей добавку в собачий корм, принесла ей 1400 долларов (более 100 тысяч рублей) за те же восемь часов. Гонорар за четыре часа с косметикой в руках составил 1250 долларов (около 95 тысяч рублей).

Ранее Ван призналась, что работа моделью рук приносит ей примерно 70 тысяч долларов в год (5,4 миллиона рублей). Чтобы руки выглядели идеально, она использует ночные маски, сыворотки для кутикулы и масла, а также старается избегать травм, играя в пляжный волейбол.

