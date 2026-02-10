Женщина получила 100 тысяч рублей за фотографию собственной руки

Модель Китти Ван рассказала, что фото руки принесло ей более 100 тысяч рублей

Американская модель Китти Ван рассказала, сколько именно ей платят за фото собственных рук. Об этом сообщает издание The Tab.

Ван сотрудничала с такими брендами, как Batiste, American Apparel, Nair, Shiseido и Schwarzkopf. У нее есть специализация: на съемках фотографируют не ее саму, а только ее руки. На видео в TikTok она рассказала о гонорарах, которые зарабатывает таким образом.

За восьмичасовую съемку руки с мороженым женщина получила 1600 долларов (более 120 тысяч рублей). Фотография руки, подсыпающей добавку в собачий корм, принесла ей 1400 долларов (более 100 тысяч рублей) за те же восемь часов. Гонорар за четыре часа с косметикой в руках составил 1250 долларов (около 95 тысяч рублей).

Ранее Ван призналась, что работа моделью рук приносит ей примерно 70 тысяч долларов в год (5,4 миллиона рублей). Чтобы руки выглядели идеально, она использует ночные маски, сыворотки для кутикулы и масла, а также старается избегать травм, играя в пляжный волейбол.