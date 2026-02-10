Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:32, 10 февраля 2026Забота о себе

Женщинам раскрыли главный фактор преждевременного старения

Кардиохирург Эйфер: Стресс негативно сказывается на здоровье сердца у женщин
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Кардиохирург Сандра Эйфер заявила, что генетика влияет на продолжительность жизни максимум на 30-40 процентов. В разговоре с изданием HuffPost она раскрыла женщинам главный фактор преждевременного старения.

«Ничто так быстро не старит женщин, как стресс», — предупредила Эйфер. По ее словам, необходимость соответствовать ожиданиям — на работе, в семье, во внешности — в конечном итоге негативно сказывается на здоровье сердца и головного мозга, а также гормональном балансе.

В отличие от мужчин, продолжила специалистка, женщины реагируют на стресс гораздо более интенсивными колебаниями почти во всех системах организма. «Один и тот же стрессовый фактор вызывает более сильную реакцию артериального давления, частоты сердечных сокращений и гормонального фона», — пояснила Эйфер.

Она подчеркнула, что никакие добавки не смогут компенсировать хронический стресс. Вместо этого врач предложила женщинам заниматься медитациями, хобби и физическими упражнениями. Однако есть один момент, на который она обратила особое внимание, — право остановиться, а также право злиться. «Гнев — это недооцененная эмоция в женском здоровье. Женщины научились подавлять его, но конструктивное высвобождение гнева — например, с помощью интенсивных физических упражнений — имеет смысл с медицинской точки зрения», — заключила доктор.

Ранее психиатр Людмила Морозова рассказала, как улучшить память. Для этого она призвала избегать перекусов сладостями и выпечкой.

    Обсудить
